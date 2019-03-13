"Под синькой придумали": Киркоров вознегодовал по поводу "заказа" его убийства Галкиным

Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин / Cosmopolitan

Известный российский поп-певец Филипп Киркоров не стал скрывать своей ошеломленности от новости по поводу того, что юморист Максим Галкин заказал его убийство путем теракта на концерте.

Артист опубликовал на своей странице в соцсети Instagram эмоциональный пост, в котором посетовал, что из-за скандальной новости вынужден нарушить свои планы и целый день опровергать очередную ложь, касающуюся его и близких друзей — Максима Галкина и Аллу Пугачеву (с которой Киркоров состоял несколько лет в браке).

Читайте такжеКрасиво жить не запретишь: Филипп Киркоров сьел стейк, покрытый 24-каратным золотом"Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу. Помогайте мне и дальше радовать Вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду! Достали! Именно под полной "синькой" можно придумать и поверить в подобный бред", — написал он.

Напомним, ранее стало известно о том, в российском Дагестане расследуют уголовное дело против четырех мужчин, намеревавшихся устроить теракт на концерте Филиппа Киркорова. Позднее один из подозреваемых заявил на допросе о том, что убийство поп-певца им заказал именно Максим Галкин.

Дагестан закончило расследование уголовного дела, возбужденного против четырех местных жителей. Их обвиняют в подготовке террористического акта на концерте поп-исполнителя Филиппа Киркорова в Махачкале.