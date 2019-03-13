"Филипп очень расстроен, что так дешев": Галкин прокомментировал "заказное убийство" Киркорова

Галкин прокомментировал "заказное убийство" Киркорова / Instagram Галкина

Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин официально прокомментировал обвинения, что якобы собирался убить бывшего супруга Примадонны Филиппа Киркорова.

У себя в Instagram Галкин опубликовал видео, в котором высмеял "весеннее обострение" у ряда людей.

Он заявил, что уважает труд журналистов, но попросил их не беспокоить Киркорова: "Он очень расстроен, что так дешев".

Напомним, один из четырех жителей Дагестана, которых обвиняют в подготовке террористического акта на концерте поп-исполнителя Филиппа Киркорова в Махачкале, сделал неожиданное признание.

Он заявил, что готовил вовсе не теракт, а заказное убийство. Якобы шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин предложил ему 2 млн рублей за убийство Киркорова.