Все ради Пугачевой: террорист заявил, что убить Киркорова собирался по приказу Галкина

Террорист заявил, что убить Киркорова собирался по приказу Галкина / Фото: lady.mail.ru

В России Хидирнеби Казуев, один из четырех жителей Дагестана, которых обвиняют в подготовке террористического акта на концерте поп-исполнителя Филиппа Киркорова в Махачкале, сделал неожиданное признание.

Он заявил, что готовил вовсе не теракт, а заказное убийство. Якобы шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин предложил ему 2 млн рублей за убийство Киркорова, пишет Коммерсант. Причем Казуев считает, что Галкина на столь отчаянные меры побудила ревность к Пугачевой.

Дагестанец согласился и получил аванс в 1 млн рублей. Однако позже он отказался от убийства, испугавшись, что "могут пострадать много людей".

Казуев потребовал допросить по этому делу Киркорова, Галкина и Пугачеву, устроив ему очные ставки с ними. Однако в МВД отказались, так как считают, что обвиняемый таким образом затягивает расследование.

Сам Галкин от комментариев отказался, заявив: "Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу".

Ранее Киркоров откровенно рассказал о разводе с Пугачевой. Она заслуживала гораздо больше внимания, заявил Киркоров о бывшей супруге.