"Не оправдал надежд": Киркоров откровенно рассказал о разводе с Пугачевой

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

По словам звезды эстрады Филиппа Киркорова, его развод с Аллой Пугачевой произошел потому, что он "не оправдал надежд великой женщины", а также не уделял должного внимания ей.

"С Аллой Пугачевой много кто был рядом, многим она дала путевку в жизнь. В разводе виноват, конечно же, я. Я не оправдал надежды великой женщины. Она заслуживала гораздо больше внимания, которое сейчас сполна получает со стороны Максима. Я бы этого ей не смог обеспечить", – подчеркнул Киркоров.

Он также добавил, что не сумел распределять и на дом, и на сцену, пишет aif.ru.

"Я был в эйфории, желании покорить весь мир, забывая о том, что рядом человек, которому нужно внимание. Естественно, я за это поплатился. О чем, конечно, жалею. Но глядя на то, как Алла счастлива, как проводит время, в каком умиротворении пребывает, я счастлив сам", – отметил Киркоров.

Напомним, ранее астролог раскрыл, с кем Галкин изменяет Пугачевой.