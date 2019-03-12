Дело шьют: В России судят пытавшихся устроить взрыв на концерте Киркорова террористов

Филипп Киркоров / кадр из клипа Цвет настроения синий

Следственное управление МВД РФ по Республике Дагестан закончило расследование уголовного дела, возбужденного против четырех местных жителей. Их обвиняют в подготовке террористического акта на концерте поп-исполнителя Филиппа Киркорова в Махачкале.

Такое сообщение во вторник, 12 марта, опубликовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Исрафила Гададова. По его словам, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов были задержаны осенью 2017 года и помещены под арест. В зависимости от роли каждого их обвинили в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе и подготовке теракта.

По версии следствия, в мае 2017-го все они намеревались совершить теракт на концерте Киркорова, который должен был состояться 6 июля того же года. Ради осуществления задуманного обвиняемые собирались использовать самодельную взрывчатку. Однако им не удалось проникнуть в подготовленный для выступления зал из-за полицейской охраны.

Напомним, ранее Филипп Киркоров сьел стейк, покрытый 24-каратным золотом, а также откровенно рассказал о разводе с Пугачевой.