Красиво жить не запретишь: Филипп Киркоров сьел стейк, покрытый 24-каратным золотом

Киркоров отправился к повару Нусрету отведать мяса с золотом / instagram.com/fkirkorov

Популярный российский певец Филипп Киркоров отправился в Абу-Даби, где побывал в ресторане турецкого повара Нусрета, известного как Salt Bae благодаря своей необычной подаче блюда - коронному способу бросать соль на мясо с изящно изогнутой руки.

На своей странице в Instagram Киркоров показал фото с поваром, который нарезал и сыпал соль на Golden steak ("Золотой стейк"), покрытый 24-каратным золотом. Его цена достигает почти 10 тысяч гривен за 400 грамм.

Ранее дочь росийской актрисы случайно проболталась об ориентации Киркорова.