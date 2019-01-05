Красиво жить не запретишь: Филипп Киркоров сьел стейк, покрытый 24-каратным золотом

Певец побывал в ресторане, одного из самых всемирно известных поваров.
Популярный российский певец Филипп Киркоров отправился в Абу-Даби, где побывал в ресторане турецкого повара Нусрета, известного как Salt Bae благодаря своей необычной подаче блюда - коронному способу бросать соль на мясо с изящно изогнутой руки.
На своей странице в Instagram Киркоров показал фото с поваром, который нарезал и сыпал соль на Golden steak ("Золотой стейк"), покрытый 24-каратным золотом. Его цена достигает почти 10 тысяч гривен за 400 грамм.
Ранее дочь росийской актрисы случайно проболталась об ориентации Киркорова.