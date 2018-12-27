"Гей-король": дочь российской актрисы случайно проболталась об ориентации Киркорова

Киркорова открыто назвали "ЛГБТ-королем" / instagram.com/fkirkorov

Дочь известной российской актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой, Ольга случайно проговорилась о нетрадиционной ориентации одиозного певца Филиппа Киркорова.

В Instagram девушка опубликовала сториз с концерта исполнителя, где недвусмысленно подписала фото российского поп-короля.

Ольга посетила грандиозный концерт Киркорова, который 25 декабря состоялся в Москве в концертном зале "Олимпийский".

Одну публикацию дочь Гузеевой подписала на английском языке. В тексте она искренне недоумевает, почему Россию считают гомофобской страной, если у нее имеется собственный ЛГБТ-король.

/ Фото: Instagram/Ольга Гузеева

Напомним, Киркорова рассказал, что его развод с Аллой Пугачевой произошел потому, что он "не оправдал надежд великой женщины", а также не уделял должного внимания ей.