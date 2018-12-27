"Гей-король": дочь российской актрисы случайно проболталась об ориентации Киркорова

Девушка считает, что Россию нельзя называть гомофобской страной.
Дочь известной российской актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой, Ольга случайно проговорилась о нетрадиционной ориентации одиозного певца Филиппа Киркорова.
В Instagram девушка опубликовала сториз с концерта исполнителя, где недвусмысленно подписала фото российского поп-короля.
Ольга посетила грандиозный концерт Киркорова, который 25 декабря состоялся в Москве в концертном зале "Олимпийский".
Одну публикацию дочь Гузеевой подписала на английском языке. В тексте она искренне недоумевает, почему Россию считают гомофобской страной, если у нее имеется собственный ЛГБТ-король.
Напомним, Киркорова рассказал, что его развод с Аллой Пугачевой произошел потому, что он "не оправдал надежд великой женщины", а также не уделял должного внимания ей.