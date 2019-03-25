Вызывает Вашингтон: Стало известно, о чем Трамп "перетер" по телефону с Меркель

Дональд Трамп и Ангела Меркель / Reuters

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы по поводу финансирования НАТО, Украины и торговли.

Такое сообщение опубликовали журналисты Радио Свобода.

В заявлении Белого дома говорится, что разговор руководителей двух государств касался торговли, дискуссий по Brexit в Великобритании и будущих встреч, обсуждался также вопрос финансирования НАТО.

Представитель правительства Германии Стефан Сейберт заявил, что разговор также затрагивал вопросы, связанные с Украиной, но не конкретизировал, о чем речь.

Трамп неоднократно критиковал "недостаточные" расходы Берлина на оборону. Меркель же считает, что Германия, наоборот, немало делает для укрепления общей обороноспособности НАТО.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Ангела Меркель недовольна давлением Дональда Трампа на Северный поток-2. Позднее американские журналисты утверждали что из-за Трампа Меркель совершает "брак по расчету" с Путиным.



