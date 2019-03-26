Война России против НАТО начнется на Балтике - эксперты

Страны Балтии / rus.tvnet.lv

Военные эксперты из Американского центра стратегического и бюджетного анализа не сомневаются - конфликт между Россией и странами НАТО разразится в регионе Балтийского моря. Кремль уже готов к немедленному осуществлению своего военного плана.

В своем отчете эксперты пишут о настойчивых попытках России изменить нынешний геополитический порядок в Европе. Следующие действия Кремля во главе с Владимиром Путиным - это запланированная акция, которая должна ослабить Североатлантический альянс.

Однако у специалистов нет хороших новостей. При сложившейся ситуации и вооружении, НАТО может проиграть войну из-за того, что страны НАТО никогда прежде не сталкивались с реальной агрессией. Таким образом, блицкриг полностью удивит политиков, которые принимают слишком медленные решения.

Читайте такжеВ США предупредили: российские войска размещены для внезапной войны с Украиной и странами БалтииКлючевым элементом, по мнению экспертов, станет вовлечение в конфликт США, которые явно заинтересованы в Европе и сохраняют свои позиции среди стран НАТО. Постоянные военные базы, растущее присутствие солдат могут очень помочь, но неясно, будут ли решительно настроены американские политики противостоять Путину.

В свою очередь, российские военные утверждают, что Североатлантический альянс любой ценой пытается доказать миру, что ему угрожает Российская Федерация. Цель этой акции - объяснить перемещение тысяч солдат в пограничные страны с РФ.