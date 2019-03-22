После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News

НАТО / Reuters

Большинство людей выходят на пенсию в возрасте 70 лет. В апреле НАТО исполняется 70 лет. К президенту США Дональду Трампу присоединился так называемый реалистический политолог Барри Позен, который предположил, что альянсу пора также уходить на пенсию. Давайте рассмотрим, какой может быть международная жизнь без НАТО. Будет по крайней мере пять последствий, и все отрицательные. Об этом пишет сотрудник Атлантического совета, экс-директор по оборонной политике в Совете национальной безопасности администрации Билла Клинтона Ханс Биннендейк в своей колонке на Defence News. Главред публикует перевод колонки.

Самым катастрофическим последствием распада НАТО станет риск российской агрессии. Без четкого обязательства защищать союзную территорию, подкрепленную американским ядерным сдерживающим фактором, президент Владимир Путин наверняка увидит возможности захватить земли, которые он считает российскими. Он уже сделал это в Грузии и в Украине. Если бы страны Балтии не вступили в НАТО, то вероятно, уже были бы оккупированы российскими войсками.

Читайте такжеПутин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО - эстонская разведкаИстория учит нас, что большие войны начинаются, когда агрессивные лидеры просчитываются. Немецкий лидер Адольф Гитлер напал на Польшу в 1939 году, полагая, что после мюнхенского соглашения тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена Англия вряд ли ответит. Северная Корея напала на Южную Корею в 1950 году после того, как Соединенные Штаты, по-видимому, исключили Сеул из своего оборонительного периметра. Лидер Ирака Саддам Хусейн вторгся в Кувейт в 1990 году, полагая, что Соединенные Штаты не будут отвечать. В каждом случае просчет приводил к большему конфликту.

Во-вторых, распад НАТО также сократит военную мощь США, их политическое влияние и экономические преимущества. Американские базы по всей Европе не только обеспечивают защиту Европы, но и приближают континент к проблемам, угрожающим жизненно важным интересам Америки. Борьба с группировкой "Исламское государство", несомненно, с американским интересом, была бы более сложной без постоянных американских баз в Европе и без созданной американцами коалиции, в которую входят все страны НАТО. Без НАТО интересы взаимной безопасности, лежащие в основе как баз США, так и операций коалиции, будут подорваны.

Это распространяется на экономическую сферу. Ежегодная торговля товарами и услугами между Европой и США превышает 1 трлн долларов, а общие прямые инвестиции США в Европу приближаются к 3 трлн долларов. Эти экономические связи способствуют процветанию США и обеспечивают рабочие места в США, но они требуют той степени безопасности, которую сейчас обеспечивает НАТО, чтобы выдержать их.

Читайте также"Иллюзия врага": Эксперт напомнил, как и зачем Путин пытался затянуть Россию в НАТОРаспад НАТО усугубит разногласия в Европе. НАТО не только укрепляет европейских военных, но и является основным форумом для обсуждения и координации вопросов безопасности. Европейский Союз вряд ли заменит НАТО в этом отношении, потому что у него нет военной структуры, мало возможностей и нет лидерства сверхдержав, способных объединить расходящиеся взгляды.

Германия и Франция уже ищут план B в случае распада НАТО, но без Соединенного Королевства в Европейском союзе общеевропейский подход, скорее всего, потерпит неудачу. Распад НАТО также усилит нынешние популистские движения в Европе. Следствием может стать ренационализация европейских военных, система, которая привела к конфликту в 19-м и начале 20-го веков.

Последствия жизни без НАТО будут также иметь глобальный характер. Двусторонние американские союзы в Азии будут потрясены, если НАТО потерпит неудачу. Обязательства Америки в секторе обороны станут бесполезными. Поскольку Китай полон решимости претендовать на доминирующее положение в Азии, распад НАТО заставит азиатских партнеров Америки искать компромисс с Китаем, как это делают Филиппины.

Решение Трампа отказаться от экономического соглашения о Транстихоокеанском партнерстве уже дало Китаю новые преимущества в регионе. Без надежных обязательств США в секторе безопасности мало что могло бы помешать Китаю контролировать Южно-Китайское море и, вероятно, оккупировать Тайвань. Добавьте к этому уравнению новые точки опоры, которые Китай строит в Центральной Азии, Африке и Европе: отказ от НАТО поможет обеспечить конкурентный успех Китая.

Последним последствием распада НАТО станет почти крах того, что называют "либеральным международным порядком". Этот порядок состоит из договоров, союзов, соглашений, институтов и способов поведения, в основном созданных Соединенными Штатами в целях защиты демократий.

Этот порядок сохранял относительный мир на трансатлантическом пространстве в течение 70 лет. НАТО является его основным краеугольным камнем. Так что ответ ясен. Жизнь без НАТО была бы более опасной и менее благополучной. Россия и Китай будут большими победителями за счет Америки. НАТО просто не может уйти на пенсию.