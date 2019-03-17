Украина инициирует международную группу по аудиту убытков от российской агрессии

Украина намерена подсчитать убытки от российской агрессии / "Фокус"

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил о создании международной рабочей группы по аудиту причиненных убытков и потерь из-за военного конфликта на территории Украины.

В интервью Зеркалу недели он заявил, что Счетная палата выходит с соответствующим предложением к своим коллегам из INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов.

По словам Пацкана, этот вопрос будет рассмотрен в сентябре на ближайшем Конгрессе INTOSAI. Однако данное мероприятие будет проведено в Москве, поэтому Украина будет вынуждена его бойкотировать. В столицу России отправится группа поддержки, которая озвучит украинскую инициативу.

Читайте такжеАгрессию Путина могут остановить только два фактора — политолог"У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь", — отметил глава Счетной палаты.

Пацкан убежден, что если одна страна добьется возмущения убытков от агрессии, то весь мир посмотрит на Россию уже совершенно по-иному.

"Даже больше, в международных инстанциях, в судах мы сможем использовать эти данные, рассчитанные с применением методики, утвержденной международной организацией, лучшими специалистами. Нам будет легче отстаивать свои позиции, наши данные будут бесспорными, обоснованными", — сказал он.

Отмечается, что Украина для эффективности намерена не просто создать данную группу, но и возглавить ее.

Напомним, в МИД России заявили, что санкции Евросоюза, введенные за агрессию РФ в Керченском проливе и захват украинских моряков не останутся без ответа.