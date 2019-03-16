"Лицемерие и цинизм": Москва огрызнулась на санкции за агрессию в Керченском проливе

В России ответили на новые санкции ЕС

Санкции Евросоюза, введенные за агрессию РФ в Керченском проливе и захват украинских моряков не останутся без ответа, заявили в МИД России.

Как говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, Москва предпримет ответные действия из-за новых ограничительных мер ЕС.

"Решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы.

Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС.

Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве снова обвинили Украину в "грубой провокации в районе Керченского пролива".

Напомним, ранее США также новые санкции против России.