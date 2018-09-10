Вторжение России: британские СМИ назвали самую уязвимую точку Европы

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Сухопутный коридор длиной в 100 километров на северо-востоке Польши является самым уязвимым местом Европы.

Об этом пишет портал "ИноСМИ" со ссылкой на материал газеты The Times "Сувалкский коридор - маршрут вторжения России в Европу".

Сувалкский коридор, пролегающий между Польшей и Литвой, - это все, что соединяет страны Балтии с остальными странами Евросоюза и европейскими территориями НАТО, отмечает автор статьи.

Все, что потребуется для их изоляции, говорится в материале, - это "стремительная переброска российских войск из Калининграда в Беларусь".

"Тихие туристические города на северо-востоке Польши рискуют превратиться в те очаги, где агрессивная риторика может перерасти в военную конфронтацию", - пишет автор.

Times приводит слова командующего войсками НАТО в польском селе Бемово Писке Тимоти Райта. Он уверен, что вероятность нападения России в этой точке очень низка только потому, что там находятся натовские военные.

Накануне СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.