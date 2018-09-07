Эксперт рассказал, кто и как вытеснит украинских заробитчан из Польши

Дешевая рабочая сила из азиатских стран − Индии, Бангладеш и Непала − постепенно лишит украинцев заработков в Польше.

Такое мнение высказал Яцек Зелински, эксперт-сотрудник компании, занимающийся трудоустройством иностранцев на работу в Польше. "Рынок труда Польши в частности, так и Европы в целом нуждается в квалифицированных и ответственных кадрах, хотя бы минимально знающих английский язык и не имеющих вредных привычек. Тем временем, украинские заробитчане этим требованиям не отвечают. Более того, они с легкостью переходят на высокооплачиваемую работу, подставляя работодателя, у которого работали сначала и нанося ему ущерб", − цитирует его портал "Инфо-Шувар".

По словам Зелински, исходя из этого, работодатели Польши больше стали обращать внимание на работников из стран Азии. Конкретно его компания каждый день получает около двух десятков заявок на работу в пределах Польши. Постепенно среди них становится все больше и больше документов от граждан Индии, Непала и Бангладеша. За минувшее время только на въезд в Польшу подали заявки около 30 тысяч потенциальных работников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за пять месяцев Украину покинули около полумиллиона заробитчан.