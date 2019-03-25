Путина убьют, лучше б ему самому застрелиться – Виктор Суворов

25 марта 2019, 13:22

По мнению разведчика, момент для триумфального ухода глава России уже упустил.

Владимир Путин
Почему Путину лучше застрелиться самому / кадр из трансляции

Советский экс-разведчик, историк и писатель Виктор Резун (литературный псевдоним "Суворов") в интервью Гордону дал весьма своеобразный совет президенту России Владимиру Путину.

"Застрелиться", – заявил Резун, отвечая на вопрос, что бы лично он порекомендовал Путину в данный момент.

По его словам, момент для триумфального ухода глава России уже упустил.

"Понимаешь, у Путина был момент, когда он два срока отсидел – и тут надо было уходить. Нефть где-то там за $100 за бочку, Россия процветает. Он бы ушел бы в то время, как Горбачев слинял куда-нибудь за рубеж. Имел бы дачи, имел свои миллиарды. И народ бы его вспоминал как великого вождя", – уверен эксперт.

Читайте также"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров КремлюНо уйти Путин не смог, констатировал экс-разведчик. И поэтому теперь хорошего финала – "победного", по словам Суворова, – быть не может, поскольку экономика России катится вниз.

"Там безработица, чудовищная безработица. Сибирь отходить китайцам… Россия полностью изолирована. На международной арене Россия – изгой. И после всего, что случилось, не может быть хорошего конца для него (Путина – ред.)… его убьют. В России, кстати, существует очень мощная традиция уничтожения лидеров…", – напомнил экс-разведчик.

Поэтому ничего хорошего Путина не ждет, подчеркнул писатель. Варьироваться могут разве что детали, уверен он.

"Так вот, чтобы не дожидаться этого конца, лучше всего застрелиться, я думаю", – резюмировал историк.

Напомним, аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей рассказал, что началу конца режима Путина будут предшествовать общероссийские массовые протесты. Первая волна произойдет в конце 2019 года – начале 2020-го.

В свою очередь астрологи, давая прогнозы на 2019 год, заявляли, что тяжелые времена ждут Путина. "Во-первых, у него неблагоприятная Луна. Это значит его внутреннее эмоциональное состояние. Тот самый "черный лебедь", про который все так много говорят, он заложен в его карте. Это неожиданное, внезапное, неординарное событие, которое приведет к печальным последствиям для него", – заверила Людмила Халанская.

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Владимир Путин Виктор Суворов
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