Австрийский журналист решил засудить СБУ за запрет въезда в Украину

Кристиан Вершутц / Скриншот

В Окружной административный суд Киева подан иск о признании противоправным решения СБУ о запрете въезда в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу.

По мнению журналиста, решение СБУ вызвано "недовольством со стороны украинской власти его репортажами", сообщается на его странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что СБУ инкриминирует журналисту канала ORF посещение оккупированных территорий, несмотря на наличие у него прямых разрешений о работе на неподконтрольных Украине территориях.

Читайте такжеВ Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готова

"В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиана Вершутц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью", - утверждают защитники журналиста.

Напомним, ранее в СБУ заявили о том, что причиной запрета въезд в Украину Вершутцу стала необходимость обеспечения его безопасности.