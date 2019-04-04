СМИ узнали, где похоронят Алексея Булдакова

Алексея Булдакова планируют похоронить на Троекуровском кладбище, узнали журналисты / Википедия

В четверг, 4 апреля, в столицу Российской Федерации Москву из Монголии доставили тело Алексея Булдакова, его планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

Тело Булдакова доставили в РФ около 11:15, друзья артиста везли его в морг, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, с актером попрощаются 6 или 8 апреля в московском Доме кино.

"Тело… было доставлено в Москву, сейчас друзья актера везут его в морг, после чего будет решаться вопрос с похоронами", — сообщил собеседник.

Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года, а скончался в ночь на 3 апреля в отеле монгольского Улан-Батора. Сначала стало известно, что Булдаков умер из-за оторвавшегося тромба. Потом в посольстве России в Монголии обнародовали другую причину смерти Булдакова — сердечная недостаточность.

Булдаков стал народной звездой после того, как сыграл роль генерала по имени Михалыч в фильме Особенности национальной охоты. Булдаков в 2014 году поддержал аннексию Крыма Россией и попал в базу Миротворца.