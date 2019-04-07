В Минске снесли кресты на мемориале жертв репрессий: все, что нужно знать о ситуации в Куропатах

В четверг утром, 4 апреля, в минском урочище Куропаты сотрудники лесхоза осуществили снос 70 крестов, которые ранее активисты установили в память казненных в прошлом веке во времена сталинского террора.

При этом белорусские правоохранители жестко пресекли протесты активистов, которые возмутились сносу крестов. В частности, некоторых приехавших в Куропаты политиков и активистов — Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича, Нину Багинскую — задержал ОМОН. Всего задержаны 15 человек.

В тот же день в урочище около 200 человек прошли крестным ходом и помолились в память о жертвах сталинских репрессий.

По словам пресс-секретаря президента Беларуси Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, президент поручил соответствующим ведомствам навести порядок в Куропатах: "Это место нужно благоустроить, это однозначная позиция президента, там похоронены наши люди! Но все должно быть сделано как положено, согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану. Будет сделано все, чтобы это место выглядело достойно, но безо всякой политики".

В то же время Министерство лесного хозяйства на официальном сайте назвало действия своих сотрудников "плановыми работами по благоустройству".

Отметим, что с критикой власти выступили в православной и католической церквях. Глава костела в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич сперва призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах, заявив, что эти действия властей вызывают "мягко говоря, недоумение". Затем он призвал во время богослужений Крестного пути во всех храмах Беларуси молиться об искуплении за все унижения Святого Креста, совершенные на нашей земле.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин у себя в блоге написал, что поддерживает президента в том, что нужно навести порядок в Куропатах: "Но вот методы местных держиморд и пришибеевых — не поддерживаю".

Кроме того, акцию по сносу крестов прокомментировали многие оппозиционеры и депутаты, а также зарубежные политики.

Белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, белорусские власти стремятся "запломбировать" один из периодов истории.

"Потому что он делает нелегитимной саму эту власть. Пусть они 90%, 99% якобы берут на выборах. Но само такое прошлое делает власть нелегитимной. Даже Великой победой не прикроешься, потому что и у нее страшное лицо, о чем мы тоже не хотели бы говорить.

Уже начинаем воевать с камнями, с крестами. Казалось бы, Великий пост, уж такие вещи должны остановить.

Почему не остановило? Вы же помните, как Лукашенко говорил: "Я православный атеист". У них одна религия — власть. Все остальные религии нужны только как инструмент удержания власти, это не говорит об их религиозности настоящей", - подчеркнула Алексиевич.

Ситуацию также прокомментировал глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По его словам, детали сноса крестов выясняются, но если все подтвердится, то "это будет плохой сигнал", потому что "государства должны помнить о смертях и жертвах, в данном случае — сталинского режима". Министр заявил, что польские дипломаты будут следить за ситуацией.

Отметим, что после снова белорусскими властями крестов в Куропатах, в стране проходят молебны.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на объединение с другим государством. Глава Беларуси утверждал, что не желает, чтобы его граждане были батраками другой страны.

Позднее стало известно, что Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией. Интеграция России и Беларуси, и так тесная донельзя, должна стать еще теснее.