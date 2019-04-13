Генерал сказал, "сольет" ли Путин Донбасс

13 апреля 2019, 09:35

Сейчас Россия достаточно сильна, полагает кандидат военных наук.

Генерал полагает, что у Владимира Путина пока нет поводов
У Владимира Путина пока нет поводов "сливать" Донбасс, полагает генерал / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко считает, что у президента России Владимира Путина пока нет поводов "сливать" Донбасс — уходить оттуда.

Глава РФ вряд ли добровольно уйдет с Донбасса и выведет оттуда российские войска, он достаточно уверенно себя чувствует, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, Путин чувствует себя уверенно, поскольку даже за такой серьезный инцидент, как тот, что произошел у Керченского пролива, в результате которого Украина потеряла три судна, а 24 украинских моряка оказались в плену, Россия не была наказана.

"…Запада ограничился лишь персональными санкциями против тех нескольких россиян, кто осуществлял захват", — отметил собеседник.

Генерал полагает, что РФ сейчас достаточно сильна, а союзники Украины крайне слабо и вяло воздействуют на Москву. "Потому у Путина пока нет поводов "сливать" Донбасс, уходить оттуда", — добавил профессор.

Романенко сказал, что российский лидер ищет такой путь, который позволит ему уйти с Донбасса, сохранив лицо и оставив эти территории в таком виде, чтобы посредством них можно было осуществлять давление на Украину, если не управлять ею. 

"Слить" или просто так уйти — это позиция слабого. А сейчас говорить о том, что Россия слаба, не приходится, — заявил кандидат военных наук.Читайте также"Зачистка ВСУ": военный эксперт оценил силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе

Ранее победитель первого тура выборов президента Украины 2019 и шоумен Владимир Зеленский говорил, что украинское государство может победить в войне на Донбассе благодаря дипломатии, росту экономики и укреплению вооруженных сил.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. 

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Донбасс Владимир Путин Игорь Романенко
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