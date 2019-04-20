"Бывало похуже": Лукашенко высказался об отношениях между Украиной и Беларусью

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что у Беларуси останутся теплые отношения с Украиной, независимо от результата президентских выборов в нашей стране.

"Кого бы украинский народ не избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной… Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов", - сказал Лукашенко.

По его словам, от президентов в вопросе отношений между странами "мало что зависит", а зависит больше от народа, передает БЕЛТА.

"Поэтому, кого бы ни избрали в Украине, мы с ними найдем общий язык, выстроим добрые отношения. Мы всегда будем сотрудничать в интересах двух народов", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что Беларусь готова усилить свою роль в разрешении конфликта на Донбассе.