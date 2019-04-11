"Там уже обнаглели": Лукашенко пожаловался, что Россия выкручивает ему руки

Лукашенко пожаловался, что Россия выкручивает ему руки / фото: nv-online.info

Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в излишней наглости и выкручивании рук.

Поводом для конфликта стал вопрос нефтепроводов: когда Беларусь собралась закрыть их на ремонт, РФ не захотела прерывать транзит. В итоге Лукашенко пришлось поручить профильным учреждениям работать в аварийном порядке, пишет Белта.

И вот теперь вопрос ремонта опять стоит на повестке дня.

Читайте такжеАмериканский капитан объяснил, почему отношения РФ и Беларуси "омрачились""Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", — заявил Лукашенко.

При этом запрет на ввоз в Россию ряда белорусской продукции глава страны приравнял к санкциям.

"Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую", — пожаловался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на объединение с другим государством. Глава Беларуси утверждал, что не желает, чтобы его граждане были батраками другой страны.

Позднее Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией – в ответ на уже проявленную инициативу российской стороны.

1 марта стало известно, что Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией. Интеграция России и Беларуси, и так тесная донельзя, должна стать еще теснее.

Напомним, эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь. Россия в этом вопросе преследует две цели.

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

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Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.