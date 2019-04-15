Лукашенко назвал условие усиления роли Беларуси в разрешении конфликта на Донбассе

Роль Беларуси в разрешении конфликта на Донбассе может усилиться при одном условии, сообщил Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна готова усилить свою роль в разрешении конфликта на Донбассе, если об это договорятся президенты Украины и Российской Федерации — Петр Порошенко и Владимир Путин.

Процесс урегулирования конфликта на Донбассе вялотекущий, он никуда негодный, рассказал Лукашенко в интервью, говорится на сайте белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что достигнутые сторонами в Минске соглашения об урегулировании конфликта не исполняются.

"…Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — …Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные…), то мы готовы исполнить эту роль", — сказал Лукашенко.

Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на ДонбассеНапомним, в 2014-м на востоке Украины боевики создали "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска России. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В начале сентября 2014-го в Минске был подписан протокол (минские соглашения) об урегулировании ситуации на востоке Украины. В конце апреля 2018 года на Донбассе вместо АТО началась операция Объединенных сил.