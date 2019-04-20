Польша, Румыния и Турция поддержали движение Украины в НАТО

Украину поддержали на пути в НАТО / BBC

Во время трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Польши и Румынии в Анкаре шла речь о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

"С точки зрения безопасности наши страны сталкиваются с похожими проблемами... Такие страны, как Грузия и Украина, должны присоединиться к НАТО. Мы также отмечаем, что мы никоим образом не признаем аннексию Крыма", - заявил после встречи министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

По словам польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича, действия РФ в Черном море угрожают безопасности всей Европы: "Россия является угрозой для европейской безопасности, особенно за свою деятельность в Черноморском регионе, поэтому мы поддерживаем военное присутствие НАТО в этом регионе".

Читайте также"Может быть вовлечена НАТО": в России грозят войной из-за Украины в Керченском проливе

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заверил в поддержке Украины на пути к НАТО, передает Укрифнорм.

"Мы особенно стремимся помогать странам в этом регионе (Черноморском регионе – ред.). Украина – одна из этих стран. Мы также сторонники того, что Грузия должна быть включена в НАТО как можно скорее", - подчеркнул турецкий министр.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что не считают провокацией желание соседей РФ вступить в Альянс.