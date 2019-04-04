"Москва не решает": в НАТО не считают провокацией желание соседей РФ вступить в Альянс

НАТО / УНИАН

НАТО не откажется от права Украины и Грузии рано или поздно войти в состав Альянса и не считает это провокацией в сторону России.

С таким заявлением в четверг, 4 апреля, выступил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я думаю, важно понимать, что Украина и Грузия — это независимые и суверенные государства, у которых есть суверенное право выбирать собственный путь", — заявил он.

По мнению Столтенберга, считать "вступление Грузии и Украины в НАТО провокацией" означает "принять право России решать, что делать ее соседям".

"Это означает то же самое, что и принимать мировой порядок, где большие державы могут решать за своих соседей, что им делать, а что нет", — подытожил он.

Напомним, ранее Йенс Столбенберг рассказал, почему и зачем НАТО в уже ближайшем будущем усилит военное присутствие в акватории Черного моря. До этого он поведали о том, что как Альянс будет готовить "ракетный ответ" для России.