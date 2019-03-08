НАТО подготовит "ракетный ответ" России

НАТО / УНИАН

НАТО готовит "выверенный и скоординированный" ответ на развертывание Россией у границ альянса мобильных ракет, могущих нести ядерные заряды.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Варшаву, трансляцию которого вела пресс-служба альянса.

"Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ НАТО", - сказал Столтенберг.

Он обвинил Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав Москву вернуться к его соблюдению.

Ранее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.