Довела Украина? В России пропагандист Норкин попал в больницу после эфира

Норкин после дискуссии об Украине попал в кардиологию / Peoples.ru

Российский ведущий программы Место встречи Андрей Норкин пояснил, почему внезапно исчез из эфира НТВ после после скандала в прямом эфире с украинским писателем Сергеем Лойко.

В студии программы Центральное телевидение пропагандист признался, что накопилась "физическая гадость" с эмоциональной усталостью, но вскоре он вернется к работе на телевидении.

"В принципе правильно было написано, что сломали Норкина. Норкин немного поломался. Это как в анекдоте: "Как вы себя чувствуете? Вам действительно интересно? Да. Тогда я начну с анализа". Накопилась гадость всякая физическая, на нее легла эмоциональная усталость", - сказал он.

Норкин признался, что планирует вернуться в студию и вновь вести прямые эфиры, но после согласования с врачами.

"Да, разрешили. Но невыполнимая рекомендация — не волноваться. Что-то идет на лад, что-то пока не идет", — заключил он.

Как известно, Норкин покинул студию после дискуссии с журналистом Сергеем Лойко о ситуации в Украине, который отметил, что "власть в стране принадлежит народу". Возмутившись высказыванием гостя, телеведущий заявил, что "не собирается участвовать в спектаклях". Позже стало известно, что его госпитализировали в кардиологическое отделение одной из московских больниц.