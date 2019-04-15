В России писателя Лойко выгнали из студии за фашистскую фразу

Дискуссия на НТВ переросла в потасовку.
В России в прямом эфире программы Место встречи на телеканале НТВ был удален из студии писатель Сергей Лойко.
Ведущий Иван Трушкин заявил, что Лойко выгнали из-за фашистской фразы, которую он произнес публично.
Гости программы традиционно обсуждали Украину. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов поинтересовался у Лойко, почему он, имея российский паспорт, поддерживает "бандеровцев" в Украине.
Писатель, по утверждению гостей, произнес нацистское приветствие. После этого в студии началась потасовка, которая едва не переросла в драку.
Ведущий потребовал, чтобы Лойко покинул студию.
"Мы попросим прокуратуру РФ разобраться", - заявил Трушкин.
Иван Трушкин выгнал из студии эксперта Сергея Лойко за его фашистское высказывание! Мы попросим прокуратуру РФ разобраться.Опубликовано Место Встречи Понедельник, 15 апреля 2019 г.
Напомним, ранее из-за скандала с Лойко внезапно покинул студию НТВ российский пропагандист Сергей Норкин.