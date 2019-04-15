В России писателя Лойко выгнали из студии за фашистскую фразу

Лойко выгнали из студии НТВ / Фото: скриншот из видео

В России в прямом эфире программы Место встречи на телеканале НТВ был удален из студии писатель Сергей Лойко.

Ведущий Иван Трушкин заявил, что Лойко выгнали из-за фашистской фразы, которую он произнес публично.

Гости программы традиционно обсуждали Украину. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов поинтересовался у Лойко, почему он, имея российский паспорт, поддерживает "бандеровцев" в Украине.

Писатель, по утверждению гостей, произнес нацистское приветствие. После этого в студии началась потасовка, которая едва не переросла в драку.

Ведущий потребовал, чтобы Лойко покинул студию.

"Мы попросим прокуратуру РФ разобраться", - заявил Трушкин.

Иван Трушкин выгнал из студии эксперта Сергея Лойко за его фашистское высказывание! Мы попросим прокуратуру РФ разобраться. Опубликовано Место Встречи Понедельник, 15 апреля 2019 г.

Напомним, ранее из-за скандала с Лойко внезапно покинул студию НТВ российский пропагандист Сергей Норкин.