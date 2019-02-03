НТВ пожаловался на удаление записи "на Украине" в Instagram

НТВ жалуется на санкции от Instagram / Радио Свобода

В Instagram-аккаунте российского телевизионного канала НТВ удалили запись из-за содержащейся в ней фразе "на Украине".

Как сообщается на сайте телеканала, руководство соцсети удалило пост "за враждебные высказывания или символы", которые противоречат правилам компании.

На НТВ пояснили, что многие пользователи пожаловались, что в тексте написано "на Украине", а не "в Украине".

Представители телеканала оправдываются, что формулировка "на Украине" соответствует норме литературного русского языка. Они добавили, что в сообщении рассказывалось о "второй по масштабам эпидемии ВИЧ/СПИДа", которая якобы сейчас наблюдается на территории Украины.

/ Фото: ntv.ru

Напомним, на российском федеральном телевидении ведущие-пропагандисты продолжают "раскручивать" тему "о голоде в Украине". Зрителям и гостям в студии рассказывают, что на Западной Украине якобы острая нехватка колбасы, сыра и хорошего алкоголя.