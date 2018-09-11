"Не могу дать пи*ды": ведущий российского ток-шоу выгнал украинского эксперта с эфира

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Эксперта из Украины выгнали с эфира российского ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ.

Из записи эфира, доступной на YouTube, следует, что эксперт из Украины начал перебивать ведущего Андрея Норкина, чем привел того в ярость.

"Вы можете помолчать или нет, у вас недержание что ли? Выключите ему микрофон, я не могу так работать... Идите отсюда, все, вы меня вывели из себя. Покиньте студию, ариведерчи", - заявил ведущий.

Эксперт вышел из студии, выкрикнув, что "Россия воспрянет ото сна", в ответ на что Норкин назвал его "грустным клоуном".

"Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, я ему пи*ды дать не могу в прямом эфире... Пускай идет на х**", - заключил ведущий.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и его коллега из партии "Наш край" Сергей Шахов подрались в прямом эфире на телеканале "Прямой".