"Нет ни колбасы, ни сала": На росТВ пропагандист выдал новый фейк об Украине

Андрей Норкин

На российском федеральном телевидении ведущие-пропагандисты продолжают "раскручивать" тему "о голоде в Украине".

В это раз в эфире телеканала "НТВ" Андрей Норкин рассказал зрителям и гостям в студии, что на Западной Украине якобы острая нехватка колбасы, сыра, хорошего алкоголя, и потому "украинцы с надеждой ждут посылок с продуктами из России".Далее Норкин утверждал, что в Украине "исчезло все сало". "Сало польское у них там, своего сала у них нет", — подытожил свой рассказ пропагандист.

Напомним, ранее Норкин выгнал украинского эксперта из эфира и пожалел, что не может "дать тому п*зды".