На росТВ ведущий-пропагандист пропал из студии после спора со сторонником Украины

Андрей Норкин / Peoples.ru

Скандальный российский телепропагандист, ведущий передачи Место встречи на федеральном телеканале НТВ Андрей Норкин внезапно покинул студию во время прямого эфира.

На такой шаг Норкин решился после спора с фотографом и писателем Сергеем Лойко, известным своими проукраинскими взглядами.

Сразу после рекламного блока в студии появился новый ведущий - Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", - цитирует его агентство РИА Новости.

Напомним, ранее Андрей Норкин выгнал эксперта из Украины - главу правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко - с эфира Место встречи и добавил: "Сожалею, что не могу дать Вам пи*ды". Позднее пропагандист выдал новый фейк об Украине - мол, "не осталось в стране ни колбасы, ни сала".