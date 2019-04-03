На росТВ ведущий-пропагандист пропал из студии после спора со сторонником Украины

Инцидент с ведущим произошел непосредственно в прямом эфире его пропагандистской передачи.
Скандальный российский телепропагандист, ведущий передачи Место встречи на федеральном телеканале НТВ Андрей Норкин внезапно покинул студию во время прямого эфира.
На такой шаг Норкин решился после спора с фотографом и писателем Сергеем Лойко, известным своими проукраинскими взглядами.
Сразу после рекламного блока в студии появился новый ведущий - Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", - цитирует его агентство РИА Новости.
Напомним, ранее Андрей Норкин выгнал эксперта из Украины - главу правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко - с эфира Место встречи и добавил: "Сожалею, что не могу дать Вам пи*ды". Позднее пропагандист выдал новый фейк об Украине - мол, "не осталось в стране ни колбасы, ни сала".