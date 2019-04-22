Европа переходит на газ из Азербайджана

В Европе придумали, как заменить российский газ / Фото: Diario Noticias

Коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу начнутся во второй половине 2020 года. Об этом заявил начальник Управления инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

"В строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) нет никаких задержек, и 1 июля 2019 года трубопровод будет полностью готов для поставок азербайджанского газа в Европу", - цитирует Алиева УНН.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 млрд евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Ранее Еврокомиссия выделила деньги на новый газопровод в Европе.