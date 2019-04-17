Еврокомиссия выделила деньги на новый газопровод в Европе

Трубы газопровода / Reuters

Еврокомиссия выделила почти 215 млн евро на строительство газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу, Данию и Норвегию. Соглашение о выделении на этот проект гранта подписали в Брюсселе в присутствии вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича и премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Как сообщает Deutsche Welle, Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и, впоследствии, в страны Балтии. Кроме того, по этому трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе и импортированный в эту страну сжиженный природный газ) в Данию и Швецию.

Напомним, 15 апреля Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовства во время очередного заседания в Люксембурге, одобрил обновленную газовую директиву по поводу российского газопровода Северный поток-2.