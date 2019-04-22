Сожгли крест, разбили табличку: в России надругались над могилой певца Осина

Евгений Осин / @onlinekpru

В Москве неизвестные осквернили могилу певца Евгения Осина. Вандалы сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку.

О происшествии рассказала 13-летняя приемная дочь Осина Анастасия Годунова, которая пришла на кладбище в сопровождении юриста передает РЕН ТВ.

По словам бывшего директора Осина Александр Сидоренко, возгорание на могиле певца могло произойти из-за неаккуратно поставленной свечи или лампады.

Как подчеркнул он в комментарии агентству Москва, на могиле Осина на Троекуровском кладбище произошел пожар.

"Скорее всего, причиной его стало то, что кто-то на могиле неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от нее огонь перекинулся на сухие цветы и венки", – пояснил Сидоренко.

Отметим, что накануне в одном из ресторанов Москвы прошел вечер Подари мне счастье в память о Евгении Осине. На мероприятии выступила Анастасия Годунова.

Как пишет СтарХит, в разгар вечера гостям сделали замечание, что собравшиеся мало заказывают по меню и просто выключили микрофоны на сцене.

По данным издания, администрация ресторана сначала мягко намекнула, а затем предложила гостям скинуться по тысяче рублей, чтобы программа продолжилась. В итоге присутствующие скинулись, а вечер памяти состоялся.

Певец скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца. Ему было 54 года. В последнее время Евгений Осин не мог избавиться от пагубных привычек.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что перед смертью Осин справлял нужду в коридоре и едва говорил.