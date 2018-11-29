"Она – дочь уборщицы": продюсер рассказал, кто поборется за миллионное наследство Осина

Евгений Осин с дочерью Агнией / Instagram/agniaosina

16-летняя дочь скончавшегося недавно музыканта Евгения Осина Агния, рожденная от второй жены артиста Натальи Черемисиной, является правообладателем всех его произведений, а также собственником всех его клипов.

Как рассказал друг семьи Осиных, известный продюсер Андрей Разин, основной объект собственности артиста — квартира, площадью в 140 квадратных метров в престижном районе Москвы.

Разин отметил, что Агния продавать квартиру отца не собирается.

Агния Осина / Instagram/agniaosina

"Она будет там жить. Женя сам ей постоянно говорил: "Ты тут прописана, это твой дом". Поэтому папино имущество она не продаст ни при какой ситуации, ни за какие деньги. Даже если вы ей будете давать в три раза больше, чем квартира стоит, Агния никогда ее не продаст. Потому что это память о самом близком и самом любимом человеке в ее жизни", - отметил продюсер.

Он также подчеркнул, что Агния является единственной наследницей Осина, а других детей у артиста не было, пишет kp.ru.

Он также прокомментировал слухи о якобы незаконнорожденной дочери Осина Насте Годуновой.

Настя Годунова и Евгений Осин / nastiagodunova_official

"Она уборщицы дочка. Можно рассказывать все, что угодно. В предсмертном звонке он позвонил дочери и сказал, что никаких отношений у него с этой женщиной не было, мол, где она и кто я. Еще раз подтвердил перед смертью, что все имущество достается только Агнии", - заявил Разин.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что перед смертью Осин справлял нужду в коридоре и едва говорил.