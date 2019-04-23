В США ждут начала сотрудничества с Зеленским

Госдеп уже готов к сотрудничеству с Зеленским / Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки уже готовы к сотрудничеству с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и планируют оказывать ему всестороннюю поддержку.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Мы также поздравляем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии спустя пять лет после революции 2014 года и спустя пять лет после неослабевающей российской агрессии", - цитирует Интерфакс-Украина заявление Госдепартамента США.

В Вашингтоне поприветствовали демократичность выборов, которые показали волеизъявление народа. Также в заявлении подчеркивается желание уже начинать работу с новым президентом.

"Мы ждем работы с избранным президентом В.Зеленским, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в тексте документа.

США заверили свою абсолютную поддержку относительно территориальной целостности Украины и намерения оказывать содействие реформам в стране.

Напомним, ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского. На выборах президента 2019 Зеленского поддержали почти 13 млн избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

Как ранее сообщалось, на специальных избирательных участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где голосовали военнослужащие, Владимир Зеленский с минимальным отрывом одержал победу у действующего президента Петра Порошенко.