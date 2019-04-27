В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь / pomisna.info

В субботу, 27 апреля, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.32 по киевскому времени. Во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня звучали молитвы на многих языках мира.

"Мгновение, которого ежегодно ждут миллионы православных христиан всего мира - схождение Благодатного огня в часовне Гроба Господня в Иерусалиме", - говорится в сообщении Православной церкви Украины в Facebook.

Отмечается, что в мероприятии принимает участие официальная делегация ПЦУ, которая сегодня вечером доставит святыню в Киев.

Сегодня митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе встретит Благодатный огонь, а затем его доставят во все регионы страны.

Напомним, в прошлом году Благодатный огонь сошел 7 апреля в 14.16 по Киеву.