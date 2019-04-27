Благодатный огонь 2019: трансляция и сколько раз в истории он не сходил и почему

Благодатный огонь 2019: трансляция и сколько раз в истории он не сходил / @BasilicaNews

Благодатный Огонь 2019 сходит 27 апреля. Происходит это обычно между 13 до 15 часами по киевскому времени.

О том, как появляется Благодатный огонь и главную тайну пасхального чуда, которую раскрыл армянский священник, читайте в нашем материале Благодатный огонь 2019: священник раскрыл главную тайну пасхального чуда.

Добавим, что снисходит огонь на лампаду и 33 свечи – по одной на каждый год земной жизни Иисуса Христа.

Читайте такжеПоздравления с Пасхой 2019 и привітання з Великоднем 2019 – тексты и открыткиПатриарх Иерусалима выносит горящие лампаду и свечи из Кувуклии, а присутствующие в храме, которые собираются здесь еще с вечера Страстной пятницы передают Благодатный огонь друг другу, зажигая свечи и лампады.

В каждую страну частицу Благодатного огня затем привозят специальными авиарейсами, где в аэропортах иерусалимский огонь встречают целые делегации верующих.

Отметим, что в Иерусалим уже прибыла делегация бывшей УПЦ МП. В прошлые годы именно они привезли Благодатный огонь в Украину.

Когда не сходил Благодатный огонь

Благодатный огонь не сошел за свою историю христианства трижды:

в 1101 году – после того, как в Храм Господень перестали пускать людей, за исключением латинян. Огонь сошел лишь после отмены запрета;

в 1578 году – после того, как в Храм Господень не пустили армянских священнослужителей: по преданию, огонь тогда сошел не в Кувуклии, а из одной из колон за пределами Храма, и зажег свечи молившихся армян;

дата третьего случая не зафиксирована, сообщается лишь период – между в 1918 и 1947 годами, то есть когда Иерусалим был под контролем британцев. Причина – англичане пытались не допустить в храм арабскую молодежь. В итоге огонь сошел лишь после того, как тех пустили в Храм.

Благодатный огонь 2019: трансляция

Посмотреть схождение Благодатного огня 2019 онлайн можно будет уже в эту субботу: