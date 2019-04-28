Собчак похвасталась, что сидела на коленках у Зеленского

Собчак вспомнила работу с Зеленским / Фото: скриншот из видео

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась воспоминаниями общей работы с Владимиром Зеленским, где в процессе съемки она сидела у тогда просто актера, а сейчас президента Украины на руках.

"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни", - написала Собчак в Instagram.

Телеведущая поздравила Украину "с новым молодым президентом".

Напомним, Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.