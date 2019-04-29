Как в Москве прощались с Элиной Быстрицкой: появились фото и видео

26 апреля умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая. Народной артистки СССР не стало на 92-ом году жизни.

Прощание с Элиной Быстрицкой прошло 29 апреля в московском Малом театре, где она играла с 1958 по 2012 годы.

Похоронили актрису на Новодевичьем кладбище. В последний путь ее проводили аплодисментами.

Элина Быстрицкая родилась в Киеве, во время Второй мировой войны с семьей эвакуировалась в Астрахань.

В последние годы она практически полностью лишилась зрения из-за катаракты. Актриса была прикована к постели.

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