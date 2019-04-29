"Разберемся сами": Саакашвили ответил на призыв Путина по украинскому паспорту

29 апреля 2019, 18:43

Грузинский политик полагает, что заявления главы Кремля токсичны для Украины.

Саакашвили
Саакашвили попросил Путина не вмешиваться в дела Украины / УНИАН

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Владимира Путина, который рекомендовал Владимиру Зеленскому вернуть грузинскому политику украинское гражданство.

Он написал в Facebook, что российский лидер так же токсичен, как и его заявления, и этим пытается запятнать своего врага.

Саакашвили утверждает, что ранее Путин требовал от Петра Порошенко иного отношения с нему и рекомендовал не давать украинский паспорт. Затем он говорил, что экс-президента Грузии необходимо выдворить из Украины. Именно это украинский президент впоследствии и сделал.

Читайте такжеСаакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину"Теперь представители Порошенко через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину", — отметил Саакашвили.

Грузинский политик обвинил Путина в двойных стандартах и потребовал не вмешиваться в его взаимоотношения с Украиной.

"Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приёмы вашей политики двойных стандартов — требовать от Владимира Зеленского, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать. Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!", — резюмировал политик.

Напомним, Путин посоветовал будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

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