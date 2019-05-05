Госсекретарь рассказал, возможна ли личная встреча Трампа с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters

Глава Госдепа и госсекретарь США Майк Помпео в эфире американского ТВ прокомментировал возможность новой встречи президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Не знаю. Посмотрим", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы This Week на телеканале ABC.К слову, в минувшую пятницу, 3 мая, Путин и Трамп провели телефонный разговор, продлившийся более часа. Лидеры двух стран обговорили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, а также на востоке Украины.

Напомним, ранее стало известно, как в своем телефонном разговоре Путин и Трамп "прошлись" по Украине.