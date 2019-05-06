"Какие погибшие россияне": В Сети жестко разругали росТВ из-за пожара самолета в Шереметьево

Пользователи Сети в жесткой форме раскритиковали российское телевидение – из-за освещения пожара в московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая.

Во время вечерних выпусков новостей пылающему самолету модели Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на ров ТВ уделили непропорционально мало внимания.

"Программа „Время" на Первом канале сейчас начинает с… переговоров Лаврова по Венесуэле. Какой самолет в Москве? Какие погибшие россияне? Ничего не знаем", — возмутились интернет-пользователи.

"Есть правило — не показывать ничего негативного на федеральных каналах. На местных — пожалуйста", — пояснил информационную политику Кремля один из пользователей сервиса микроблогов Twitter.

Другой пользователь обратил внимание на то, что на сайте Первого канала изначально сообщили о том, что Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт. "На Первом — „самолет вернулся в аэропорт"" — написал он.

Напомним, ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.