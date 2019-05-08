Суд в Москве вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Павел Мамаев и Александр Кокорин / RT

Пресненский райсуд столицы РФ вынес обвинительный приговор известным футболистам –полузащитника Краснодара Павла Мамаева и форварда Зенита Александра Кокорина.

Как сообщают российские СМИ, Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима, а Кокорин − ровно полтора года тюрьмы.

Младший брат форварда Зенита Кирилл также получил полтора года колонии, а друг футболистов Александр Протасовицкий — год и пять месяцев.

Государственные обвинители для Кокорина и Мамаева ровно такие сроки, какие потом назначил суд.

По версии обвинения, в октябре 2018-го футболисты с приятелями атаковали водителя Виталия Соловчука возле парковки у московской гостиницы Пекин, а затем в заведении Кофемания избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина.

Видео инцидента:

Вскоре Кокорина и Мамаева задержали. Суд арестовал футболистов. Все время до приговора они содержались в следственном изоляторе Бутырка. Их обвиняли в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, хулиганстве и побоях. Футболисты признали вину частично — категорически, например, отвергая обвинение в хулиганстве, а также извинились перед потерпевшими и заявили о готовности выплатить компенсации.