В России суд арестовал футболистов Кокорина и Мамаева: опубликовано видео допроса

Мамаев заявил, что не участвовал в драке, а подошел позже / Фото: Пресс-служба МВД РФ

Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря российского футболиста, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также нападающего петербургского "Зенита"" Александра Кокорина и его родного брата Кирилла Кокорина.

Как сообщает Лента.ру, спортсменов обвиняют по статье о хулиганстве.

Следствие объяснило арест тем, что преступление было совершено группой лиц, поэтому подозреваемые могут скрыться или оказывать давление на свидетелей.

Мамаев просил не арестовывать его. Футболист заверял, что не участвовал в нападении на чиновников в кофейне на Большой Никитской улице, а подошел после.

Защита Кокорина заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат утверждает, что спортсмен шокирован таким решением, но "держится кремнем".

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга РФ в одном из близлежащих кафе.

Позже суд принял решение задержать футболистов на 48 часов после допроса по обвинению в избиении столичного чиновника и водителя.