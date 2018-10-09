"Получи стулом в табло". В России предложили действенный способ наказания для Кокорина и Мамаева

Павел Мамаев и Александр Кокорин / Instagram

Известная своими эксцентричными заявлениями спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила действенный, по ее мнению, способ наказания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за состоявшуюся накануне драку в московском кафе.

"А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое", — написала чиновница на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 8 октября стало известно, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском заведении общепита, в ходе которой избили чиновника одного из федеральных министерств РФ.