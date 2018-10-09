"Получи стулом в табло". В России предложили действенный способ наказания для Кокорина и Мамаева

Причем, исходя из специфики профессии спортсменов, табло предлагается вовсе не стадионное.
Известная своими эксцентричными заявлениями спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила действенный, по ее мнению, способ наказания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за состоявшуюся накануне драку в московском кафе.
"А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое", — написала чиновница на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, 8 октября стало известно, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском заведении общепита, в ходе которой избили чиновника одного из федеральных министерств РФ.