Хотим гордиться, а не стыдиться: почти 400 тысяч россиян требуют разогнать сборную по футболу

Петицию о расформировании сборной России по футболу под названием "Расформировать сборную России по футболу — мы хотим гордиться, а не стыдиться" подписали уже свыше 394 тыс. человек (на 13:46 по Киеву).

Эту петицию на портале change.org создал житель Тюмени Артем Хасанов около двух недель назад. 2 июля аппарат правительства страны принял ее к рассмотрению и перенаправил в Минспорт, сообщает ТАСС.

На чемпионате Европы 2016 года сборная России не сумела выйти в плей-офф турнира. Россияне сыграли вничью с англичанами (1:1) и уступили словакам (1:2) и валлийцам (0:3). Главный тренер команды Леонид Слуцкий покинул свой пост.

Количество подписей резко возросло после того, как СМИ распространили информацию о том, что игроки сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили 250 тыс. евро на шампанское в Монако, угощая посетителей ночного клуба Twiga, а сама вечеринка проходила под гимн России.

Позже Кокорин сообщил ТАСС, что они были на вечеринке, но не оплачивали ее. Кокорин был переведен в "Зенит-2", а Мамаев, являющийся игроком "Краснодара", — в молодежную команду своего клуба. Также футболисты были оштрафованы.