Футболисты сборной России избили чиновника в ресторане

Павел Мамаев и Александр Кокорин / Instagram

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском ресторане.

Как сообщает телеграм-канал Mash, утром, на следующий день между матча в Санкт-Петербурге (между командами "Зенит" и "Краснодар", за которые они выступают) футболисты прилетели в Москву, чтобы отметить десятилетие своей дружбы.

Игроки сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы.

Как отмечает источник, сотрудники сразу решили, что они пьяны и под кайфом. Но парни заказали себе только кофе. При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания. Сначала урезонить футболистов пытался персонал.

Потом не выдержал один из постоянных клиентов, неназванный чиновник, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось.

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"В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Они даже бросали в него стулья", - пишет Mash, отмечая, что пострадавшим является "очень неплохой московский чиновник".

Ранее Кокорин и Мамаев попали в скандал, когда их обнаружили в Монте-Карло, где под звуки гимна России с пиротехническим шоу гостям ночного клуба разносили шампанское стоимостью 500 евро за бутылку. По сообщениям СМИ, за времяпровождение в элитном клубе футболисты заплатили 250 тысяч евро.