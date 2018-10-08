Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании новая девушка - СМИ

Криштиану Роналду / Reuters

В деле против звезды мирового футбола, нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиненного жительницей США в изнасиловании, скоро начнет фигурировать новая жертва.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания Daily Mail. Согласно обнародованным данным, информацию о второй жертве правоохранителям озвучил Лесли Стовелл− адвокат первой "жертвы", Кэтрин Майорги.

По словам юриста, к нему обратилась женщина, утверждающая, что "пережила подобный печальный опыт". Стовелл планирует в ближайшее время передать полученную информацию полиции Лас-Вегаса, которая ведет расследование по поводу Роналду.

Напомним, ранее футболиста обвинила в сексуальном насилии жительница американского города Лас-Вегас Кэтрин Майоргу. Роналду сперва прокомментировал обвинения в Instagram, а затем рассказал, что подозревает в этой истории сговор своего бывшего клуба.