Дело Роналду об изнасиловании: футболист рассказал о сговоре "Реала"

Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что подозревает руководство своего бывшего клуба "Реал" в инициировании дела об изнасиловании против него.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.

По данным издания, отношения между португальцем и президентом "Реала" Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.

Роналду уверен в причастности Переса не только в организации кампании по обвинению его в изнасиловании, но также в неполучении им приза как лучшему игроку сезона по версии ФИФА.

Отмечается, что из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.

В конце сентября немецкие СМИ сообщили, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина обратилась в полицию, однако подробностей о месте преступления она не рассказала и описать подозреваемого не смогла, из-за чего расследование приостановили. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс. за "молчание".

Позже футболист заявил, что Майорга "хочет прославиться за счет его имени. "Такие ситуации - часть моей работы", - отметил он.